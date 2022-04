Jean-Francois CAPLIN

Mon vécu

30 ans de relation client, en face à face, par téléphone, par courrier,par mail.



Mon modèle

Le service client à l'américaine "Aimez et gâtez vos clients"



Mon avenir

Se laisser l'opportunité de changer à tout moment, à tout age et sur tout.

Ne rien considérer comme acquis.

Oser être différent.

Associer de solides compétences professionnelles et un excellent relationnel.

Etre toujours prêt à apprendre.



Mes compétences :

Relation client

Alcatel CCS

Téléphonie

Projet d'entreprise

Formation professionnelle

Buisness object

Satisfaction client

Lean management

Coaching