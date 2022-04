Jean François CASSAN

Au fil de mes postes, j'ai acquis une solide expérience de la livraison de projets dans le domaine des achats et de la gestion des factures fournisseurs.



J'ai travaillé avec les méthodes de gestion de projets de mes clients, notamment PMP, ou récemment, la méthode AGILE.



Je suis familier avec les systèmes d'information des grands comptes, notamment avec les contraintes de sécurité, performance et disponibilité.



La diversité des missions m'a permis de connaitre de nombreux domaines techniques comme les ERP (SAP, Oracle Financial, Movex), les SGBD (Oracle, MS-SQL), les environnements WEB (IIS principalement).







Mes compétences :

Dématérialisation

P2P

Gestion de projet

Traitement de Facture