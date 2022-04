Jean-François CHAUFFETÉ

Président fondateur du cabinet Expertise et Optimisation des Retraite (1995), cabinet qui réalise des bilans et calculs de retraite pour les dirigeants, professions libérales, cadres et expatriés.

VP de la SCPI américaine Home and Stone Investments, société propriétaire d'un parc de 250 maisons en Floride, louées a des familles américaines.

Associé de Lavoisier Expertises, cabinet d'Expertise Comptable spécialisé dans la création de TPE, d'arbitrage de statuts dans le but d'optimiser la rémunération du chef d'entreprise.



Avec désormais une bonne connaissance du marché immo aux US, nous lançons notre deuxième fonds, n'hésitez pas a me contacter su vs voulez investir sur le marché américain en achetant aux enchères.