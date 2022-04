Écrit avec la lumière



Le regard de Jean-François Claustre s’est forgé depuis son apprentissage en 1967, en passant par de nombreuses rencontres pour aboutir à une reconnaissance à travers plusieurs prix nationaux - 1er Prix du Portrait Paris - internationaux - 1er Européen BMW.



Sélectionné par Kodak, il voyage aux États-Unis (Californie), réalise de nombreux reportages humanitaires dans les pays de l’Est. Il est invité à exposer en Allemagne, Belgique, France, Biélorussie, Inde.



L’univers de cet artiste s’inscrit à la fois dans le Noir et Blanc et dans l’ Homme. Il photographie de nombreux artistes comme, Arman, Bernar Venet, Philippe Favier, Kuroda, Jean-Claude Galotta, John Eliot Gardiner, Pierre Etaix, Juila Minguenes, Franck Sorbier et ceux du monde du cinéma et de l’art.





E-mail: jf.claustre@gmail.com



Mes compétences :

Photographie

Peinture

Art

Reportage