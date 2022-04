Jean-François CLOUP

J'ai commencé ma carrière professionnel en 1995 dans la société Sofreb (fabrication de boîtes boisson 33cl/50cl acier), devenu Crown Bevcan France.

Embauché comme régleurs secteur décoration, j'ai participé à l’installation et au démarrage d'une nouvelle ligne de fabrication. Par la suite, je suis devenu régleur polyvalent secteur décoration / Front end ( formage du corps de boîte).

Ma mission, en temps que régleur, a consisté à la conduite de ligne de production à grande cadence tout en respectant les plans de contrôle qualité, et en assurant également la maintenance préventive et curative.

En 2005, voulant évoluer vers un poste d'encadrement, j'ai entrepris les démarches afin d'obtenir un congé individuel de formation et participer à une formation de management.

En octobre 2006 tout en restant en poste chez Crown j'ai participé à la formation école du management cycle animateur d'équipe ( diplôme de l'U.I.M.M). Pendant celle-ci, j'ai acquis de nombreuses compétences en communication et management( savoir faire passer un message compréhensible, animer et motiver mon équipe, résoudre des problèmes avec efficacité...)

Le sujet de ma thèse a été « évaluation annuel des compétences individuelle, suivi et développement des performances individuelles »

Cette formation m'a permis d'obtenir une place de responsable secteur et d'encadrer une équipe de six personnes :

Gestion et organisation de l'équipe

Contrôle du respect des consignes sécurité, qualité et atteinte des objectifs de production

Développement des compétences et de la polyvalence technique au sein du secteur

Evaluation annuelle des collaborateurs avec objectifs d'amélioration individuelle planifiée quantifiable et réalisable



En 2008, je crée la société Isonat Rénov spécialisé dans l'isolation en ouate de cellulose, et suis co-gérant avec mon associé.

Mes différentes fonctions sont :

le développement de la communication vers les particuliers

la gestion des collaborateurs ( respect de la sécurité, qualité de l'intervention, délais de réalisation, relationnel avec les clients)

le contact direct avec les clients ( prise de contact, établissement des devis) .

Planification des interventions.

Réalisation des interventions chez les clients.



Juillet 2013, souhaitant me réorienter vers l'industrie, j'intègre la société ESCO France à Dombasle spécialisée dans la production de sel alimentaire et pharmacopée.

En tant que chef de poste, je dirige et encadre plusieurs équipes variant de 35 à 40 personnes. Celles-ci sont composées d’opérateurs, de rondier, de conducteur d’unité de production ainsi que quatre équipes d'emballeurs réparties sur 3 lignes.

Ma mission est d'assurer la production, le conditionnement et le stockage des différentes qualités de sel fabriquées dans le respect des objectifs de sécurité, de qualité ( HACCP, AFSAP) et de respect de l’environnement tout en contribuant à la motivation et à l’efficacité de mon personnel. Je suis également garant du maintien et de l’amélioration des performances de notre outil de production et de conditionnement.

Je participe à l'évaluation du personnel et fait les propositions de promotions.

Pleinement épanoui dans mes nouvelles fonctions, je m'investis en développant et améliorant mes compétences techniques et manageriales au sein du groupe K+S par le biais de formations internes et externes, mais reste attentif à toutes opportunités d'évolutions aussi bien en interne que externe.