Jean-François COIFFARD

Manager ayant un bon relationnel ,sachant faire preuve d’écoute , cherchant à faire adhérer les personnes aux différents projets en leur donnant du sens .



Manager actif , enthousiaste d’un naturel optimiste aimant utiliser l’humour pour ‘dédramatiser’ éventuellement certaines situations.



Principales compétences



Direction multisites, multimarques

Management opérationnel d’équipes pluridisciplinaires: logistiques, commerciales, fonctions supports

Conseiller sa hiérarchie et accompagner les opérationnels dans leurs fonctions

Gestion financière et budgétaire

Mise en œuvre de plans d’action dans les domaines de responsabilité: écarts/budget, ratios sociaux, sécurité, qualité…

Animation des instances sociales: CE, DP, CHSCT

Négociations sociales: Nao, Accords (Intéressements, Aménagement du Temps de Travail…)

Superviser la partie RH: recrutement, formation, définition des tâches, entretiens disciplinaires, entretiens annuels…

Assurer la gestion de la relation commerciale avec les clients et les accompagner dans la mise en place de projets; améliorer les parts de marché; mettre en place des sav

Négociations contractuelles avec les fournisseurs, les clients, les transporteurs



Mes compétences :

Budget + Performances

Projet d'entreprise

Management d'équipe

Management RH

Management de projet

Budget

Responsabilité

Qualité

Logistique

Supply chain

Management opérationnel

Rigueur