Jean-François COQUEL

Ayant travaillé pendant près de 9 ans dans le marketing stratégique et le marketing produit, j'ai souhaité développer ma vision du marketing en y intégrant les éléments du développement durable. Pour cela, j'ai obtenu un MBA en management du développement durable et j'ai réalisé des missions qui me permettent aujourd'hui de pouvoir associer le marketing et le développement durable dans mes compétences. Je souhaite donc participer et mettre en place des projets de marketing durable en tant que chef de projet.



Mes compétences :

Gestion de projets

Marketing responsable

Analyse de données

Animation de réunions

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Conseil

Internet

Chargé de mission

Marketing

Développement durable

Web

RSE