Actuellement Directeur de Patrimoine adjoint de l'OPH Seine Ouest Habitat (92), doté d'une expérience technique majoritairement acquise dans le milieu du logement social et de l'immobilier tertiaire (ERT et ERP), j'ai bonne connaissance du fonctionnement et du développement des contraintes liées aux activités d'exploitation et de gestion d'un parc locatif.



La gestion et l'élaboration d'un plan de stratégie du patrimoine, l'expertise technique des bâtiments, le pilotage, le contrôle et l'optimisation des budgets de travaux, de maintenance et d'investissements, le suivi et le pilotage des travaux de toutes natures, le management d'un service de 60 personnes ainsi que celui de prestataires externes font parties de mes responsabilités quotidiennes.



Mon expérience dans les domaines de la maintenance d'immeubles et du suivi de travaux sont autant d'atouts qui me donnent une bonne connaissance des besoins et enjeux liés projets de constructions et de réhabilitations.



Actuellement élève en cours du soir au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, je prépare pour cette année un diplôme en Construction - parcours Travaux d'un niveau BAC+4..



Jean-François Darcel