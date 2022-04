Jean-François DE LAMBERTYE

Les différents postes que j’ai occupé depuis 30 ans m’ont permis d’acquérir de réelles compétences dans le management des hommes et des équipes. Aujourd’hui, je souhaîte consacrer mon activité à la prise en compte de la prévention des risques sociaux dans le développement des différentes organisations et particulièrement au sein des PME, par la mise en place de solutions simples et efficaces, qui prennent en compte les talents et attentes de chacun des acteurs.



Mes compétences :

Assurance

Conseil

Consultant

DSI

IARD

IAS

IFRS

Maîtrise d'ouvrage

Management

Management des SI

MOA

Organisation

Sarbanes oxley

SOX

Systèmes d'Information

Direction des systèmes d'information