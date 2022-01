Thierry LEROY

Consultant indépendant depuis 2005, je présente plus de 30 années d’expérience professionnelle essentiellement réalisées dans le Conseil et le Service, à des postes de direction opérationnelle et organisationnelle. Je suis intervenu dans différents secteurs de l'économie (public, santé, services, banque, tertiaire, industrie), tant en France qu'à l'international.



Les différentes missions que j’ai menées, tant auprès des Maîtrises d’ouvrage que des Maîtrises d’œuvre, ont surtout concernées la stratégie, l’organisation et la mise en œuvre des Systèmes d’Informations (Etudes d’opportunité, Définition des besoins), le management opérationnel et le pilotage budgétaire de projets (Développement/intégration, Tierce maintenance applicative, BI, Déploiement ERP, Migration), ainsi que la conduite d’opérations de choix de progiciels ou de maîtres d’œuvres (Ingénierie, Intégration, Déploiement).











Mes compétences :

Direction de projets

Assurance Qualité

PMO.General Management

Conseil