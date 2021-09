Jean-François DELAGNEAU

20 années dexpérience dans le secteur automobile Fournisseur de rang 1 :



2 années dans le domaine du réservoir à Hydrogène pour véhicule électrique au sein de Faurecia Zero Emission.



8 années dans le domaine de la dépollution Faurecia Exhaust System

- en tant que Chef de Projet Industriel

- et ensuite en tant que Responsable Engineering adjoint

Missions principales :

- lindustrialisation de produits nouveaux en Turquie, République Tchèque et Afrique du Sud.

Produit:

- Système complet déchappement et de dépollution. Du collecteur moteur monté sur le turbo jusquau pot déchappement.

Technologies associées :

- cintrage de tube, canning, emboutissage, hydroformage, robot de soudure Fanuc et Yaskawa (MIG/MAG) , soudure par résistance éléctrique.



10 années dexpérience acquise chez Valeo Lightning System :

- en atelier de production en tant que Méthodes et ensuite Superviseur.

- en équipe projet pour les clients Mercedes, Porsche, Opel et Ford

- expérience d'expatriation de 1 an et demi en Allemagne à Stuttgart.

Produit :

- Feu Arrière Véhicule de tourisme pour client français et allemands.

Technologies associées:

- Injection des Thermo-plastiques (PMMA, ABS), assemblage de composants électroniques, soudure des plastiques par Vibration, Ultrasons et Miroir.



Mes compétences :

enroulement filamentaire

winding

réservoir à hydrogène

soudure par gaz chad

soudure laser

Amélioration continue

Industrialisation

Autonomie

Énergique

Leadership

Production industrielle

Lean Engineering

Qualité produit

Résolution de problèmes

Optimisation des process

Gestion de projets internationaux

Management opérationnel

Conception de produit

Task force

Expertise technique

Relations clients