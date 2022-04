Jean-Francois DELEDEUILLE

Titulaire d'un BTS en électrotechnique, j'ai ensuite été diplômé de l'école d'ingénieur Polytechnique-Lille, dans les domaines de l'informatique, la micro électronique et l'automatique, avec une spécialisation en électrotechnique et électronique de puissance,



Janvier 2006 : Je rejoins le groupe Assystem France : http://www.assystem.com/fr/accueil.html

J'ai effectué des missions pour PSA (Slovaquie) et Renault (Technocentre). J'ai pu acquérir de nouvelles compétences notamment dans la mesure de temps de cycle et de la fiabilisation d'installations robotisées. Mise en place d'un système de surveillance des dérives en temps de cycle afin d'effectuer de la maintenance préventive.



Mai 2007 : Je rejoins la société Aérazur, société de la division Zodiac Parachute and Protection du groupe Zodiacaérospace : http://www.zodiacaerospace.com/fr/zodiac-parachute-et-protection

J'y occupe le poste d'ingénieur chef de projet au sein du bureau d'étude.

Nous concevons et produisons des produits destinés à l'aérofreinage et à la décélération : parachutes à personnel militaires et sportifs, parachutes de freinage d'engins, parachutes d'aérolargage, équipements pour sièges éjectables.



Mes compétences :

Automatique

Chef de projet

Électrique

Electronique

Électrotechnique

Informatique

Ingénieur