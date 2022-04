Jean-Francois DELGADO

Véritable Homme de résultat, Manager sachant fédérer ses équipes pour Atteindre et dépasser les résultats fixés dans le Respect des obligations budgétaires et des valeurs humaines



 Supervision multi-site (exploitation, économique, social)

 Management du Changement

 Management du personnel (jusqu’à 300 pers)

 Acteur de la vie sociale (interne et externe)

 Budget annuel, analyse et suivi des Comptes d’exploitation

 Création, suivi et animation d’indicateurs de performance (productivité, qualité, financier, social)

 Dépassement des objectifs



Mes compétences :

Management opérationnel

Management de projet

Budget + Performances

Logistique

Transport

Management

Reconnaissance

Cross-docking

Management du changement