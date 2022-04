Jean-François DESMEDT

Conception Visuelle et Impression au National (CVIN) : une gamme complète de services.

CVIN vous propose une gamme de services de communication. Nous vous aidons à élaborer l'image que vous souhaitez donner à votre entreprise afin que vos clients aient envie de VOUS choisir.



Print



CVIN réalise vos visuels en impression : Cartes de visite professionnelles, Cartes de fidélité, Cartes de rendez-vous, Flyers (tous formats), Dépliants, Têtes de lettre, Cartes de correspondance, Enveloppes, Brochures, Catalogues, Plaquettes commerciales, Calendriers, sous-mains... (Liste non exhaustive)



Web



CVIN est concepteur de sites internet et est là pour créer la solution web qu'il vous faut. Toujours partie prenante dans la création d'un site respectant votre identité, CVIN peut se prévaloir de rendre votre site internet UNIQUE.



Arts



CVIN illustre vos différentes éditions. De l'affiche aux livres d'illustration, de même, penser à personnaliser vos faire-part ou cartons d'invitation par des illustrations, portrais, caricatures, que CVIN concrétise pour vos événements familiaux ou professionnels.



PPO



CVIN s'occupe aussi de votre promotion et de votre visibilité par sa gamme d'objets publicitaires.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

CSS

Intégration

Javascript

MySQL

PHP

Php MySQL

programmeur

Sites web

Web

Web designer

Xhtml

Web design

Adobe Photoshop