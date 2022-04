Jean Francois DESSAUX

Jean François est le fondateur de Dynacentrix, SAS spécialisée dans la Data Science, le Big Data Analytics et le Massive Data. Elle propose des logiciels spécialisés, du consulting pour définir et accompagner ses clients dans la définition de modèles Analytiques et Lean 6 Sigma ainsi que des formations sur ces sujets. Il a été Directeur Commercial OEM pour la région EMEA South pour Qlogic, qui représente un revenu annuel de 50M $. Il a également passé près de 10 ans chez Hewlett Packard Enterprise Group dans divers postes de ventes.

Il s'appuie sur ses 10 ans d'expérience de vente dans la Data Science / BI et 15 ans dans la vente d''infrastructure & cloud a destination des Data Center et sa vaste expérience en tant que Global Accounts, Business Development, Alliances et Regional Manager.



Jean François est diplomé de WIBS School of Business International de Paris. Bac+4



Mes compétences :

Vente

Virtualisation

Marketing

Business development

Informatique

Négociation

Management

Storage Area Network