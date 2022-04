Jean-François DOMAS

Dirigeant des établissements et services gérés par une association depuis maintenant 18 ans, je développe en interne et en partenariat, différentes initiatives. Co-constructions de projets, échanges, partages, complémentarité des compétences professionnelles sont activement recherchées pour assurer des missions à caractère sociale, en ayant à l'esprit la nécessité de démontrer la plus-value de ces dernières.

Ayant mis en place et concrétisé de nombreux projets( création de sites d'hébergement (projet d'établissement, suivi des travaux, montage financier,..),actions relevant de l'ingénierie sociale (médiation urbaine avec des groupes dits marginaux) , relais des politiques publiques notamment en matière de protection des victimes de violences conjugales et de prévention de ces dernières, ....je défends une certaine idée de l'initiative associative et de ses possibilités d'assumer au mieux ; dans la diversité et la pluralité; son rôle de corps social intermédiaire tout en respectant ses valeurs.