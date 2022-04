Jean-François DORAY

De formation ingénieur INSA, complétée par le CPA, j'ai acquis une solide expérience de management, dans ses aspects stratégiques et gestion, organisationnels et humains, développement technique et commercial, dans des secteurs variés (plasturgie, mécanique, métallurgie), où j'ai pu démontrer une rapide capacité d'adaptation.



J’ai eu l’opportunité de piloter des projets de développement (construction d’usine, partenariat commercial) et de conduite du changement, en m’appuyant sur les méthodes de conduite de projet, d’analyse de la valeur, d’organisation industrielle « lean », et de démarche Qualité, pour garantir la satisfaction des clients et la performance de l’entreprise.



Je souhaite aujourd’hui mettre mon savoir-faire et mon énergie au service d'une PME, ou d'une filiale de groupe international, dans une fonction de direction de centre de profit, de site ou de direction industrielle, où serait proposé un challenge de développement.



Mes compétences :

CPA

Directeur général

Directeur industriel

Direction centre de profit

Management

Mécanique

Métallurgie

Plasturgie

Qualité