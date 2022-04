Jean Francois DRULHE

GERANT FRANCHISÉ secteur TOULOUSE RAMONVILLE MURET du réseau RÉPAR'STORES.

Repar'stores est la première franchise spécialisée dans la réparation et la modernisation de volets roulants auprès des particuliers et des professionnels.

Nous sommes plus de 125 unités mobiles en France, et je suis le quatrième intervenant sur Toulouse, j'interviens sur le secteur TOULOUSE - RAMONVILLE - MURET depuis le 1er mars 2016.

Repar'stores intervient dans le dépannage, la motorisation, l'installation, la rénovation de vos volets roulants et de vos portes de garage à enroulement, quels que soient les matériaux et le type de pose. Grâce à notre système d'atelier mobile et à l'accès à des pièces toutes marques (SOMFY, NICE, BUBENDORFF, PROFALUX, ...) via notre centrale d'achat, nous garantissons :

Un rendez-vous immédiat

Une intervention dans les 48h

Un devis gratuit

Une garantie décennale



Mes compétences :

MONTAGE

TRANSPORT

Stockage marchandises

Logistique Ecommerce

Self stockage

REPARATION & MODERNISATION DE VOLETS ROULANTS

ARTISAN TECHNICIEN REPARATEUR DE VOLETS ROUALNTS S