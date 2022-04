Jean-François DUCLERT

Doté d'une solide expérience industrielle, j'assure la présence de sociétés sur les salons professionnels depuis l'élaboration du cahier des charges du stand jusqu'à sa réalisation et l'animation de celui-ci pendant l’événement.

- Monde entier et matériels sensibles

- Expérience Aéronautique, Défense, Sécurité

- Respect du budget défini





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Rédaction de cahier des charges

Consultation et pilotage sous traitance

Gestion budgétaire

Evénementiels et salons