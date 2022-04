Jean François DUVAL

Des expériences de créations et de gestion d'entreprises dans les domaines de l'électronique et de l'informatique appliquées.



Consultant en innovation et marketing pour le compte d'entreprises souhaitant proposer des produits, des systèmes aptes à mieux s'inscrire dans l'évolution des technologies de mesure et de communication.



Depuis quelques années, nos actions se concrétisent principalement dans le domaine de l'interfaçage du vivant, ce qui nous a amené à bâtir le concept de la "Biomesure"



La Biomesure est la science de la mesure du vivant : humains, animaux, végétaux, aux fins la compréhension, mais aussi de l’interaction du biologique avec d’autres sciences.



Des biocapteurs aux lecteurs de l’iris, des puces ADN aux bio-diffuseurs internes, par ses enjeux et son impact sur notre environnement, notre santé et notre sécurité, la Biomesure forme la révolution technologique du XXIième siècle.



Nous souhaitons contribuer à faire connaitre ce domaine au grand public et créons pour se faire, le premier site qui lui soit consacré : biomesure.com



