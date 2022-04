Jean-Francois EGEA

Autodidacte .... :) et oui



j'ai commencé par jouer avec le MS-dos 3 .... il y a très longtemps avec 2 lecteur de disquette 5 1/4 et oui sa existait.



Depuis j'ai fait de la hotline niveau 1 ensuite 2, du helpDesk dans une Centrale Nucléaire EDF/NERSA.

Ensuite je suis devenu Administrateur Réseau dans une SSII avec plein d'ingé (et moi l'autodidacte) , pour monter en puissance, et devenir IT Manager dans une PME a taille internationnalArray et coté en bourse ;) :D



Jeff.



Mes compétences :

Bricolage

Internet

Gestion de projet

Informatique