▪ Passionné de sciences et technologies, perpétuellement en état de veille technologique (revues scientifiques, expositions, symposiums, présentations, "data mining" ...).

▪ Expérience de près de 40 ans des rapports de force dans la hiérarchie intermédiaire d'entreprises de tailles diverses et aux cultures très différentes.

▪ Rigueur scientifique dans les modélisations et le suivi des processus.