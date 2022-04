Jean-François FERNANDEZ

Manager Opérationnel dans le secteur du logiciel, mon crédo est la satisfaction de l'utilisateur. Orienté client, je m'efforce de concilier le besoin de celui-ci et l'efficacité technique et budgétaire.



J'ai débuté ma carrière par l'électronique. La micro programmation et les logiciels embarqués m'ont progressivement mené à l'informatique de manière plus générale.



Tout d'abord ingénieur d'étude, puis chef de projet technique, pour arriver à ce jour au poste de Responsable d'équipe R&D.



Je possède plus de vingt ans d'expérience au service des systèmes informatiques pour la grande distribution (Retail).



Mes missions m'ont demandé un travail pointu dans un environnement Européen. J'ai dirigé techniquement des projets d'envergure internationale pour des enseignes Françaises. De ce fait je maîtrise l'anglais très correctement et suis bilingue espagnol.



Je possède une expertise Retail étendue permettant la compréhension des enjeux et des étapes d'un développement logiciel (aspects techniques, fonctionnels, managériaux). Ceci depuis le Front-Office (Terminaux points de vente, monétique) jusqu'au Back-Office (gestion magasins et marketing direct des clients, CRM)



