Jean Francois FLOUQUET

Analyse, conseil et arbitrages pour l'optimisation de la protection financière (famille et entreprise)et la gestion de patrimoine :



- prévoyance (risques décès,invalidité..)individuelle ou collective; on assure souvent mieux la tôle de sa voiture que soi-même, est-ce bien raisonnable..?

- retraite (pourquoi et comment compléter les régimes collectifs peu sécurisants)

- épargne, gestion de patrimoine et transmission (optimisation juridique et fiscale)

- banque (connaître, comprendre et bien acheter les services bancaires).



Mes compétences :

Assurance

Conseil

Assurance Vie

Fiscalité

Banque

Défiscalisation

Vente

Marketing

Immobilier

Management