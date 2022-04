Jean-François FRENEL

Doté d’une excellente connaissance des marchés de l'entreprise, des techniques de distribution/vente/promotion, je maîtrise parfaitement les techniques de vente et marketing. J’ai acquis de solides compétences managériales (encadrement d’équipes, recrutement et formation de commerciaux) et suis particulièrement attentif à une bonne culture financière (réalisation du budget, suivi du chiffre d’affaires).

Organisé et pourvu de capacités d'analyse et de synthèse, je possède de solides capacités relationnelles, qui me permettent de fédérer, en interne, l’équipe commerciale mais également faire valoir, en externe, l'offre commerciale de l'entreprise auprès de mes clients.



Mes compétences :

Numérisation

Télécommunication

GED

Travail collaboratif

Dématérialisation

Business

Création d'application IOS & Android,Social media