Jean-François GAGNE

Bureau d’études techniques spécialisé dans la conception mécanique et la maitrise d’œuvre, CAO Innovation apporte son expérience, sa capacité d’adaptation et sa réactivité pour vous accompagner dans vos projets de développement.



Une collaboration étroite, en régie si besoin, avec vos services nous permet de concevoir des produits qui vous donnent une réelle satisfaction et qui répondent précisément à vos besoins, tout en respectant vos moyens de production ou ceux de vos sous-traitants.



Nos compétences techniques et d’innovation, couplées à une méthodologie de gestion de projet issue du secteur automobile, nous permettent d'optimiser la gestion de vos projets, dans le respect des coûts de développement et des délais.



Mes compétences :

CAO

CAO SolidWorks

Conception

Conception mécanique

Dessin

Dessin industriel

Machines spéciales

Mécanique

RDM

SolidWorks