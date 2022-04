Jean-François GANDELIN

Un diplôme d'ingénieur en poche, j'ai complété cette formation par un Master Administration des Entreprises à l'IAE de Nantes.



Une première orientation professionnelle en compagnie aérienne, pendant un peu plus de quinze ans, je suis ensuite passé du ciel à la mer en rejoignant une compagnie de Ferries. Le transport de passagers, avec ses exigences de sécurité et de respect de la réglementation, et toujours une forte orientation client.



Un parcours varié, sur des postes techniques et opérationnels (responsable Bureau d’Études, Directeur Programmation Personnel Navigant), et sur des postes beaucoup plus transverses au sein de fonctions support (Responsable Qualité, DSI, Responsable Gestion Sociale).



Le goût de l'analyse, de la décision, de l'efficacité. Le pragmatisme avant tout...



Mes compétences :

Qualité

Transport

Informatique

Management

Direction des systèmes d'information

Négociations sociales

Bureautique

Coordination de projets

Direction de projet

Gestion budgétaire

Planification

Gestion de crise

Reporting

Relations sociales

Transport maritime