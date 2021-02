Jean-François GAVOURY

- Titulaire de la Médaille d'honneur de la police nationale.



- Officier de l'Ordre national du Mérite (9 novembre 2016).



- Auteur de "Mort pour la France - 31 mai 1961 - Alger", publié en février 2006 aux Éditions Tirésias - Michel Reynaud [BP 249 - 75866 Paris Cedex 18 - site Internet : http://www.editionstiresias.com] en complément de l'ouvrage de Jean-Philippe Ould Aoudia intitulé "La Bataille de Marignane - 6 juillet 2005 - La République, aujourd'hui, face à l'OAS" [Préface de M. Pierre Joxe, Ancien ministre].



- Membre de l'association "Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons" (siège social : c/o M. Jean-Philippe Ould Aoudia 191 avenue Victor Hugo 92140 Clamart).



- Membre de la Société française d'histoire de la police [siège : 13 rue Cambacérès 75008 Paris - site Internet : http://www.sfhp.fr].



- Membre du conseil d'administration du Comité Vérité et Justice pour Charonne (263 rue de Paris 93154 Montreuil Cedex).



- Adhérent de la section de Nice de la Ligue des droits de l'Homme (du 11 février 2012 au 31 décembre 2020).



- Président (et co-fondateur en avril 2006) de l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de lOAS (ANPROMEVO), ayant son siège Maison des Associations du 11e arrondissement 8, rue du Général Renault 75011 Paris, habilitée à ester en justice par décision du ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, en date du 28 mars 2014 (publiée au Journal officiel du 30 mars 2014) et reconnue d'intérêt général (Rescrit n° PE-2017/101). Site Internet : www.anpromevo.com



- Président (et co-fondateur en octobre 2017) de l'Association inter-résidentielle des victimes de Franco Suisse (promoteur-constructeur).



