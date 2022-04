Jean-François GEY

Depuis septembre 2006, je suis Directeur Général de l’AD PEP 91. J’ai été recruté sur une logique de développement et de professionnalisation de l’Association. J’ai développé la dimension associative dans la gestion managériale afin de mieux coordonner l’action des établissements et des différents secteurs, et de mener des projets de développement réfléchis et cohérents afin de situer l’Association Départementale des PEP de l'Essonne au niveau des acteurs incontournables de ce département.



Selon moi, la fonction de cadre dirigeant se conçoit comme la métaphore du panneau indicateur : déterminer et indiquer au quotidien une direction de travail à l’équipe des cadres hiérarchiques, mettre en œuvre les voies à suivre, les déclinaisons spécifiques d’un projet associatif toujours en évolution, défini mais jamais définitif. Dans la mission de DG, la composante managériale est particulièrement sensible avec une équipe constituée de cadres, donc de personnalités fortes, qui réclament beaucoup de finesse dans la gouvernance. Dans cet esprit, mon expérience de pilotage institutionnel et associatif m’a amené à développer une fonction de conseil importante. Adossé à une expertise personnelle, ce pilotage doit savoir conseiller les professionnels, en impulsant et en encourageant les bonnes pratiques comme ressources et ferments du changement. Je me situe aussi en position de conseil et d’expertise auprès des élus associatifs.



Mes compétences :

Gestion

Service public

Management

Démarche qualité

Administration

Formation