Jean-François GEYSSENS

Actuellement en charge de la mise en place et du développement dun observatoire de l'immobilier et du foncier d'entreprise dans une CCI d'Ile-de-France, les fonctions exercées au sein de cet organisme m'ont permis d'acquérir une expertise dans l'animation de réseaux professionnels et la conduite d'études thématiques sur des sujets tels que les facteurs d'attractivité du territoire, l'impact du développement durable sur l'immobilier ou encore l'obsolescence du parc immobilier.



