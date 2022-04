Jean-Francois GIRAUD

Bonnabaud SAS est une société française crée en 1890 et spécialisée dans la conception et la fabrication de peintures industrielles

(décapants, peintures anticorrosion, peintures de sol, peintures technique sur verre, métal, plastique, peintures bâtiment...)



Ces produits, mis au point par nos ingénieurs chimistes, constituent une réponse adaptée et originale aux besoins de quelques 18 000 clients qui nous font confiance depuis plus de 100 ans.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de production

Comptabilité

Finance de marché

Finance d'entreprise

Management

Chimie industrielle

Commercial b to b