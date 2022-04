Jean-François GODET

Directeur de projets en Systèmes d’Informations, plus de 18 ans d’expérience dans le domaine des télécoms, spécialisé dans le domaine des centres de contacts, particulièrement ceux utilisant la solution Genesys notamment dans le secteur banques et assurances.

Expert en recueil des besoins, rédaction de cahiers des charges, négociation avec les sous–traitants, pilotage projet.

Doté d’un sens développé de la relation clients, du travail en équipe, sachant mettre en œuvre une méthodologie et une organisation rigoureuse, je souhaite déployer tout mon savoir–faire pour des missions ambitieuses au sein de projets majeurs d’entreprise.



Mes compétences :

Genesys

CTI

Call Center

Direction de Projet

Gestion de projet

NTIC