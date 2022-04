Jean-François CODET

Depuis plus de 9 ans dans l'industrie j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs domaines, (chimie, métallurgie, automobile) et d'évoluer tant dans des process continus que dans des logiques de lean manufacturing.



Homme de terrain, doté d’une personnalité dynamique, créatrice, à l’écoute et motivante, j'ai supervisé des services techniques ainsi que voies et bâtiments et dernièrement un service de production



A la recherche d'un poste de manangement, j'ai de solides expériences dans la mise en place de stratégie et leur déploiement, tant dans le domaine technique qu’humain qui viennent compléter mes capacités au pilotage du changement, une bonne aptitude à la communication et à la circulation de l'information



Mes compétences :

Fiabilité

Maintenance

Management

Process

Production

Sécurité

Technique

Travaux neufs