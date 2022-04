Fort de 15 ans d'experience dans la vente, le management et la négociation, j'ai exercé différents métiers dans le CHR et en GMS.

Après avoir parcouru différentes régions et réseaux, notamment un passage en GMS pendant 4 ans, je suis de retour sur mon réseau de prédilection... le CHR.



Mes compétences :

CHR

Management

GMS