Jean Francois GRANDJEAN

Détenteur d'une licence professionnelle en comptabilité finance, j'ai acquis de forte connaissances théoriques en comptabilité.

Ayant travailler en open Space, je suis habitué au travail en équipe.

Niveau comportement, je suis du genre sérieux, curieux et intéresser par mon travail.

Je pense avoir une bonne capacité d'adaptation et je m'intègre très facilement dans une équipe grâce à ma bonne humeur et ma gentillesse.



Mes compétences :

Comptabilité magasin

Rapprochement bancaire

Contrôle chiffre d'affaire

Saisie notes de frais

Saisie frais généraux

Comptabilité fournisseur

Analyse des comptes

Gestion comptes client

Contrôle comptes de caisse

Formation de personnes

Facturation des bons d'achat

SAP Fournisseur

SAGE Comptabilité

ORACLE