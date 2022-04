Jean-François GUERIN

Depuis plusieurs années, l'accompagnement de structure dans la réalisation de démarche QSE m'ont permis de développer les compétences suivantes :

Assister et conseiller l’employeur en hygiène et de Sécurité sur des aspects techniques et réglementaires ;

Déployer et suivre des démarches en hygiène et Sécurité (Evaluation des risques professionnels, Gestions des Entreprises Extérieures, Analyse d’accident, audit de sécurité, etc.), et mobiliser les personnes sur ces démarches ;

Proposer des actions de prévention adaptées aux enjeux rencontrés, et accompagner les différents acteurs dans la création des programmes de prévention ;

Développement et création d’outil pédagogique en Hygiène et Sécurité ;

Déployer et animer des formations sur l’hygiène et la sécurité à destination des cadres, Animateur Hygiène et Sécurité, et membre des CHSCT ;

Maintenir un système Qualité Sécurité Environnement ;

Mettre en place un suivi et évaluation du risque chimique.



Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

Risque chimique

Pénibilité au travail

Document Unique de Prévention des Risques Pro

Norme HSE

Normes Qualité

Auditeur QSE (IRCA)

Normes environnementales

Management de la qualité