Jean-François GUFFLET

L’hôpital : un enjeu désormais majeur pour l’industrie pharmaceutique…



Pour les industriels du médicament comme des dispositifs médicaux, la gestion du « client hôpital » a déjà considérablement évolué.

La massification des achats, la multiplication des décisionnaires, la nouvelle gouvernance… Tous ces paramètres inhérents à la nouvelle loi HPST, en effet, ont et vont encore modifier la manière d’aborder la relation commerciale avec le monde hospitalier.



Dans ce contexte, vous devez vous poser les bonnes questions…



• Quelle organisation opérationnelle dois-je mettre en place pour être efficient ?

• Comment pérenniser la relation avec mon client compte clé ?

• Pourquoi le plan de compte devient-il un outil indispensable à cette pérennisation ?

• Comment puis-je créer de la valeur dans la relation client ?

• Quel accompagnement proposer à mes forces opérationnelles ?...



… Et y apporter les bonnes réponses



INVICTIS peut vous y aider. Notre expertise du monde hospitalier et notre expérience comptes-clés, acquise au sein des acteurs majeurs de l’industrie pharmaceutique mondiale, nous permettent d’apporter une réponse spécifique à chacune de vos problématiques opérationnelles. Pour vous aider dans votre réflexion visitez notre siteArray



Mes compétences :

Account management

Gestion stratégique

Grands comptes

Industrie pharmaceutique

Key account management

Management

Stratégie