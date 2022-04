Jean-François GUICHARD

EVALUATION / TRANSMISSION FAMILIALE / CESSION / ACQUISITION / RESTRUCTURATION



Par ses domaines de compétences et sa prise en compte de la dimension familiale, le notaire est le plus à même d'accompagner son client chef d'entreprise en lui proposant une approche patrimoniale globale impartiale.

Le notaire fait appel aux compétences qui sont traditionnellement les siennes, par exemple en matière de droit de la famille ou d'immobilier, mais les objectifs du Chef d'Entreprise nécessitent également une connaissance approfondie du droit des sociétés (techniques d'évaluation et de transmission de sociétés, statut social des dirigeants...).



Pour l'accompagner dans cette démarche d'expertise, les spécialistes d'Unofi département "Conseil à l'entrepreneur", dont les domaines d'intervention sont multiples, interviennent sur les aspects spécifiques de l'étude globale, c'est-à-dire l'évaluation des incidences fiscales, financières ou sociales des solutions proposées au dirigeant.



