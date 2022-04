Jean_françois GUTIERREZ

Ingénieur généraliste spécialité mécanique, avec une expérience de plus de quinze ans, je suis reconnu pour mon implication, ma capacité d’organisation et d’anticipation et pour ma capacité à m’adapter rapidement aux changements.

Personne de terrain, je suis capable d’abstraction pour appréhender une problématique dans son ensemble, mais aussi de m’investir pour traiter les dans le détail les missions qui me sont confiées.

Très compétent sur les aspects techniques, je suis aussi très bien formé et rompu au management de projets et en maîtrise les outils usuels.

je maîtrise des domaines aussi variés que le design de structure, les métaux, les plastiques et les matériaux composites, les outillages, les intérieurs, les aspects réglementaires aéronautiques



Mes compétences :

Catia

Sage Accounting Software

Nacelles

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ingénieur Management

IPC

Design and Build

Ingénierie

Aéronautique

Mécanique

Gestion de projet

Matériaux composites