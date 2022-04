Jean François HASBROUCK

Depuis 30 ans que j’exerce le métier de commercial dans divers postes et sociétés , j’ai pu montrer mes capacités à m'adapter très rapidement à ce type de poste et ainsi être opérationnel dans les meilleurs délais pour les fonctions de recrutement, formation, animation de l'équipe commerciale dont j’avais le responsabilité; La négociation avec les grands comptes ; l’élaboration, la proposition, le suivie et évaluation des plans d'actions commerciales,le dévelloppement des outils , La fixation et négociation des objectifs.

Depuis 2002, gérant de ma société, j’ai crée ma propre entreprise en assurant le recrutement, J’ai animé la force de vente de l’entreprise. J’ai participé aux ventes sur le terrain .J’ai suivi les dossiers de vente jusqu'à leurs réalisation.J’ai animé et formé l’ensemble de mes collaborateurs.

Le marché immobilier ne fonctionnant plus pour une petite structure tel que la mienne. Début 2011, j’ai intégré l’agence SOLVIMO AUCH comme négociateur indépendant en immobilier sur le secteur de VIC FEZENSAC.

Aujourd’hui, je me tourne vers d’autre fonction de responsable d’agence ou développeur de secteur. Je souhaite enrichir mes connaissances en intégrant une société dynamique avec différents points de vente pour couvrir un secteur géographique plus dynamique.



Mes compétences :

dynamique

Persévérant