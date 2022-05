Line DECOUR

A la croisée de la comptabilité et des ressources humaines, la palette d'intervention du gestionnaire de paie s'avère très large. Responsable de la collecte et de la saisie des données individuelles des salariés, le gestionnaire de paie calcule la rémunération à partir de la législation sociale en vigueur, de la convention collective du salarié et, s'il y a lieu, de l'accord d'entreprise mis en place.En cas de départ d'un salarié, il calcule les indemnités de fin de contrat et le solde de tout compte.

En outre, le gestionnaire de paie est généralement chargé de l'établissement des déclarations sociales, et déclarations d'embauche. La maîtrise des outils bureautiques lui permet aussi d'effectuer du reporting social.



Mes compétences :

Ouverte d'esprit et esprit d'équipe

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Discrétion et ponctualité

HR Access

Excel

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Open

Microsoft Outlook