Jean-François HATTIER

Management d’activités et d’équipes dans les secteurs Médias et Services à forts enjeux marketing client et en contexte de transformation



Domaines d'expertise:

- Marketing client omnicanal

- Stratégies de diffusion vente et abonnement

- Développement et diversification

- Secteur des médias

- Transition numérique



Compétences en aptitudes mangériales

- Esprit d’analyse, de synthèse et de mise en perspective

- Direction d’activités, de pôles, de Business Unit

- Gestion de projets

- Coordination, accompagnement et mobilisation des équipes