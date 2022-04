Jean François HEBBEN

Directeur des Opérations

Directeur de Business Unit / Centre de Profits - Activités industrielles



Lancement et exploitation d’activités innovantes et profitables dans l’automobile

Maîtrise du déploiement opérationnel de la stratégie et de la conduite du changement dans l’industrie

Rompu au pilotage de projets transverses dans un contexte international

Aptitude à renforcer la relation client et à favoriser le développement commercial

Capacité à mobiliser les équipes pour dépasser les résultats attendus

Empathie, excellent sens client reconnus et appréciés



> Création et exploitation d’une activité de services dans le secteur industriel

> Gestion de crise dans un contexte de forte croissance externe

> Déploiement du lean management pour accélérer la performance industrielle

> Structuration et pilotage du mode projet en environnement matriciel et international

> Mise en place de tableaux de bord et suivi des KPI's par secteur

> Recrutement et mise en place d’outils de motivation



Engagement, pragmatisme, adaptabilité, transparence et sens du résultat

Empathie, talent pour fédérer les équipes autour des projets et des objectifs de l’entreprise



Mes compétences :

Gestion de P&L

Amélioration marge

Gestion de projet

Détermination

Dynamisme

Gestion de la relation client

Stratégie

orientation résultats