Jean-François HERR

Membre du Comité de Direction de mon unité, je suis plus particulièrement en charge du développement et de la réalisation de nos grands projets industriels en groupement avec des équipementiers étrangers.

Nos clients sont surtout français (EDF, CEA, Groupe Suez...) et nos projets sont centrés sur la production d'énergie (surtout nucléaire, mais aussi hydraulique ou thermique) et les installations de recherche associées (réacteurs de recherche).

Nos capacités en gestion de projets multitechniques, en conception / calculs, en ingénierie d'intégration et en réalisation de travaux nous permettent de tenir le rôle d'ensemblier dans de nombreuses situations.



Mes compétences :

Energie

Gestion de projets

Ingénierie

Nucléaire