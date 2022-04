Jean-François EYER

Titulaire de l’attestation de capacité et d'un Baccalauréat Professionnel Transport et Logistique

Langues : anglais et allemand

Bonne connaissance de la législation en vigueur, du tissus économique de la région, des prix du marché et de la géographie transport.



Actuellement en poste chez WEBER Transports et logistique

Affréteur :

Responsable affrètement

Recherche de transporteurs sous-traitants

Mise en place de tarifs clients

Prospection

Suivi du portefeuille client

Réception de facture fournisseurs transport

Suivi des litiges



De décembre 2000 à janvier 2002

WEBER Transports et logistique

Responsable d’agence à Lyon (69)

Recherche de clientèle

Recherche de fret pour chargement des camions propres

Affrètement



Mes compétences :

Attestation de capacité

Transports