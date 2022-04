Jean-François HERVE

D'un naturel vif et impliqué, assumant plusieurs rôles au sein de ma fonction présente, j’ai pu développer un sens aigu du contact aussi respectueux que possible auprès des clients visant à aborder une assistance technique (que ce soit par courriel ou par téléphone).

Volontaire, support de remontées clients, acteur de propositions d’évolutions auprès du client donneur d'ordre, je saurais intégrer et apporter un plus à une équipe déjà en place.

Capable d'absorber une charge de travail conséquente (amélioration de base de connaissance, prise d'appel en masse, traitement des mails...), mes qualités d'adaptation et ma quête constante de connaissances complémentaires sont des avantages.



Mes compétences :

Windows xp

Windows 7

SST

Internet

Linux

Pack Office 2007

Mac

Windows Vista

Support technique

Maintenance informatique

Téléphonie mobile

Applications mobiles