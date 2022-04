Jean-François HOCHEDEZ

Pluridisciplinarité



Mes compétences :

Traitement d'image

Management

Image processing

Astronomie

Direction de projet

Rédaction scientifique

Instrumentation scientifique

Recherche scientifique

Techniques spatiales

Physique

Anglais

Astrophysique

Optique et optoélectronique

IDL

Matlab

Sql

CCD

Ondelettes

Statistiques

Aéronomie

Collaboration multiculturelle

Programmation scientifique

Physique solaire

Détection UV et X

Semiconducteurs

proactif

Réactif et organisé

anticipatif

rigoureux et méthodique