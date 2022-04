Après une première partie de carrière orientée commercial et marketing, je me suis tournée ensuite vers l'insertion professionnelle et les RH au sens large, par goût et par opportunité professionnelle.



Actuellement, j'accompagne les étudiants de l'Université du Maine pour une meilleure connaissance du monde de l'entreprise, grâce à mon expertise sectorielle et mes différentes expériences professionnelles, au sein de PME ou d''entreprises de plus grande envergure.



Je développe ainsi, mon réseau professionnel en contactant certaines personnes inscrites chez VIADEO, pour m' aider dans cette tâche....

Je vous remercie d'avance pour cela.



Béatrice SILVE















Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en réseau et développement de partena

Animation de réunions

Conseil rh

Marketing opérationnel

Recrutement

Conduite de projet

Accompagnement

Polyvalence

Insertion professionnnelle

Négociation commerciale

Sourcing

Ressources humaines

Management

Études quantitatives