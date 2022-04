Jean-François HOURIEZ

Homme de terrain ,fort d'une expérience de 18 années passées dans l'industrie ,de 16 années en tant que membre du CHSCT et de 12 années de Sapeur Pompier volontaire , je combine ces connaissances afin de garantir la sécurité du personnel au point de vue homme-machine. Je travail sur l'ensemble de nos 4 sites de production et sur notre base logistique .Conseil, prévention ,formation et intervention technique sont mon guide fil.J'ai conservé ma caisse à outil pour intervenir de suite en cas de non conformité .Je suis églament formateur CACES ,pont roulant et nacelle .



Mes compétences :

Formateur CACES

Formateur ponts roulants

Sécurité homme -machine

GMAO minimaint

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de