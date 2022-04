Jean-François HOUZEAUX

Analyse fonctionnel

Change Management

Analyse de risque

Méthodologies

CRM

Call Center / Contact Center

RoadSide and Medical Assistance (National&Abroad)

Marketing

Innovations

UML (Enterprise Architect (Sparx System)



Profil MBTI : INTP



Français : Langue maternelle

Anglais : Fluent

Néerlendais : Notion



J'ai débuté ma vie professionnelle, au sein d'une SSII, par du développement. Rapidement j'ai évolué dans l'Analyse Fonctionnelle et Technique.

Avec l'expérience, je me suis chargé de plus en plus de responsabilité concernant la gestion de Projet proprement dit.



Rôle que j'assumais en externe pour Touring, jusqu'à ce qu'il me propose un poste de Chef De Projet en interne en 2002.

J'ai vu le rôle évolué de "Boss", à Manager, puis finalement Coach. Et c'est avec une envie infaillible et avec bonheur que je me forme à ces différents rôles.



Finalement, par le jeu de fusion de projet, je suis devenu Expert Fonctionnel, dont le rôle est plus prôche de l'opérationnel (les CALL CENTER Touring), tout en encadrant les Analystes Fonctionnels ICT.



Ma fonction est donc de combler, autant par ma connaissance de l'organisation de l'opération que par le SI lui même, ce gap qui existe parfois entre les départements opérationnels et l'ICT.



Dans le contexte de l'entreprise, il me faut avoir de bonnes techniques de négociation et de people management. Le multiculturalisme de la société est également une particularité, m'obligeant à alterner moments d'action autant que moments de reflexion (voir de recul).



Mes capacités de Networking sont un atout indéniable pour mon poste, qui nécessite reporting au Comité de direction, autant que de contact avec les différents départements (B2B, Marketing, Service Routier...) de la société.



Mes centres d'intérêts professionnels tournent autour du coaching, du change management, des méthodes d'analyses de risque, mais aussi la gestion par l'innovation...

Pas une seule semaine sans veille technologique.



Mes compétences :

Automobile

Voyage